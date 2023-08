Materiale simile al vimini usato in arredamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale simile al vimini usato in arredamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RATTAN

Significato/Curiosita : Materiale simile al vimini usato in arredamento

Le pareti esterne. in europa, come in tutte le regioni ricche di boschi, il legno fu il primo materiale da costruzione a essere usato. fino a tutto l'alto... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rattan (disambigua). in botanica, il nome rattan include varie specie di palme rampicanti: principalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

