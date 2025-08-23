Tra i sette nani è quello più allegro
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Perchè la soluzione è Gongolo? Gongolo è il più allegro tra i sette nani, sempre pronto a ridere e a portare allegria. La sua presenza rende ogni momento più spensierato, con un sorriso contagioso che illumina la giornata di tutti. La sua energia positiva è davvero unica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Tra i sette nani è quello più allegro
- Risposta: GONGOLO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: GGOO
- Inizia con: G
- Finisce con: O
Tra i sette nani è quello più allegro nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gongolo
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