Quello dei sette nani sempre felice - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : GONGOLO

Significato/Curiosita : Quello dei sette nani sempre felice

Progetto di riferimento. i sette nani (in tedesco sieben zwerge) sono personaggi della fiaba biancaneve dei fratelli grimm. i sette nani abitano in una casa... Sul dirupo della montagna. cucciolo (dopey): l'unico nano che non parla (gongolo dice che, semplicemente, "non ci ha mai provato") ed il più giovane e pasticcione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

