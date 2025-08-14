Lo affollano gli atleti prima e dopo la gara
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lo affollano gli atleti prima e dopo la gara' è 'Spogliatoio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SPOGLIATOIO
Perché la soluzione è Spogliatoio? Lo spogliatoio è il luogo in cui gli atleti si riuniscono prima e dopo le competizioni per cambiarsi, prepararsi e rinfrescarsi. È uno spazio dedicato alla privacy e al relax, spesso dotato di armadietti, panchine e docce. Qui i partecipanti condividono emozioni, strategie e supporto, creando un ambiente di solidarietà e confronto. La funzione principale dello spogliatoio è facilitare le attività legate alla preparazione fisica e mentale degli atleti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo affollano gli atleti prima e dopo la gara". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Lo affollano gli atleti prima e dopo la gara nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Spogliatoio
Per risolvere la definizione "Lo affollano gli atleti prima e dopo la gara", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo affollano gli atleti prima e dopo la gara" conferma che la soluzione 'Spogliatoio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Spogliatoio
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo affollano gli atleti prima e dopo la gara" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spogliatoio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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