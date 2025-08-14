Lo affollano gli atleti prima e dopo la gara

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lo affollano gli atleti prima e dopo la gara' è 'Spogliatoio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPOGLIATOIO

Perché la soluzione è Spogliatoio? Lo spogliatoio è il luogo in cui gli atleti si riuniscono prima e dopo le competizioni per cambiarsi, prepararsi e rinfrescarsi. È uno spazio dedicato alla privacy e al relax, spesso dotato di armadietti, panchine e docce. Qui i partecipanti condividono emozioni, strategie e supporto, creando un ambiente di solidarietà e confronto. La funzione principale dello spogliatoio è facilitare le attività legate alla preparazione fisica e mentale degli atleti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo affollano gli atleti prima e dopo la gara". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo affollano gli atleti prima e dopo la gara nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Spogliatoio

Per risolvere la definizione "Lo affollano gli atleti prima e dopo la gara", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo affollano gli atleti prima e dopo la gara" conferma che la soluzione 'Spogliatoio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Spogliatoio

S Savona P Padova O Otranto G Genova L Livorno I Imola A Ancona T Torino O Otranto I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo affollano gli atleti prima e dopo la gara" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spogliatoio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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