Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi
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SOLUZIONE: ATTREZZI
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Perché la soluzione è Attrezzi? Gli attrezzi sono strumenti essenziali per gli esercizi in palestra, aiutando gli atleti a migliorare la forza, la resistenza e la flessibilità. Sono disponibili in molte forme e dimensioni, progettati per lavorare su diverse parti del corpo. Usarli correttamente permette di ottenere risultati più efficaci e di prevenire infortuni. La loro presenza è fondamentale per un allenamento completo e mirato.
Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Attrezzi
Se la definizione "Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Attrezzi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi
- Risposta: ATTREZZI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: A_______
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Attrezzi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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