Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi' è 'Attrezzi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTREZZI

Vuoi approfondire la risposta Attrezzi? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Attrezzi? Gli attrezzi sono strumenti essenziali per gli esercizi in palestra, aiutando gli atleti a migliorare la forza, la resistenza e la flessibilità. Sono disponibili in molte forme e dimensioni, progettati per lavorare su diverse parti del corpo. Usarli correttamente permette di ottenere risultati più efficaci e di prevenire infortuni. La loro presenza è fondamentale per un allenamento completo e mirato.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Attrezzi' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Attrezzi

Se la definizione "Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Attrezzi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi

Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi Risposta: ATTREZZI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: A_______

A_______ Inizia con: A

A Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

A Ancona T Torino T Torino R Roma E Empoli Z Zara Z Zara I Imola

La soluzione 'Attrezzi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.