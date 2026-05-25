Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi

Paola Cammarota | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi' è 'Attrezzi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTREZZI

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Perché la soluzione è Attrezzi? Gli attrezzi sono strumenti essenziali per gli esercizi in palestra, aiutando gli atleti a migliorare la forza, la resistenza e la flessibilità. Sono disponibili in molte forme e dimensioni, progettati per lavorare su diverse parti del corpo. Usarli correttamente permette di ottenere risultati più efficaci e di prevenire infortuni. La loro presenza è fondamentale per un allenamento completo e mirato.

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Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Attrezzi

Se la definizione "Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Attrezzi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi
  • Risposta: ATTREZZI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: A_______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

A Ancona
T Torino
T Torino
R Roma
E Empoli
Z Zara
Z Zara
I Imola

La soluzione 'Attrezzi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli atleti li impiegano in palestra per gli esercizi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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