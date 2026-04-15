Solo pochi atleti di karatè la possono indossare
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Solo pochi atleti di karatè la possono indossare' è 'Cintura Rossa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CINTURA ROSSA
Perché la soluzione è Cintura Rossa? La cintura rossa nel karate rappresenta un livello di avanzamento raggiunto da pochi praticanti, simbolo di dedizione e competenza. Questa cintura indica che l’atleta ha superato numerosi livelli inferiori, dimostrando disciplina e capacità tecniche elevate. Solo alcuni atleti possono indossarla, evidenziando il loro impegno e il progresso nel percorso di allenamento. La sua presenza distingue chi ha raggiunto una certa maturità marziale e rispetto nel mondo del karate.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Solo pochi atleti di karatè la possono indossare". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Solo pochi atleti di karatè la possono indossare nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Cintura Rossa
Questa pagina è dedicata alla definizione "Solo pochi atleti di karatè la possono indossare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Solo pochi atleti di karatè la possono indossare" conferma che la soluzione 'Cintura Rossa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Cintura Rossa
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Solo pochi atleti di karatè la possono indossare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cintura Rossa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un vinile con solo pochi braniPossono indossare il saioAtleti che possono esibirsi alla sbarra o agli anelliSolo pochi assi del tennis hanno vinto il GrandePuò fare luce solo per pochi secondi
S C R T U O I C T