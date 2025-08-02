Un disco rotto
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un disco rotto' è 'Corot Pseudo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COROT PSEUDO
Perchè la soluzione è Corot Pseudo? COROT PSEUDO è come un disco rotto che ripete sempre le stesse parole senza cambiare. La sua voce sembra incastrata, creando un ritmo monotono che non si ferma, come un suono che si ripete all'infinito senza mai arrivare a una fine. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un disco rotto nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Corot Pseudo
In presenza della definizione "Un disco rotto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Corot Pseudo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un disco rotto
- Risposta: COROT PSEUDO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 5-6
- Schema utile: C____ ______
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Corot Pseudo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un disco rotto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con disco: Compianta star della disco music
Con rotto: Rotto danneggiato