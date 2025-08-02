Un disco rotto

Home / Soluzioni Cruciverba / Un disco rotto

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un disco rotto' è 'Corot Pseudo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COROT PSEUDO

Perchè la soluzione è Corot Pseudo? COROT PSEUDO è come un disco rotto che ripete sempre le stesse parole senza cambiare. La sua voce sembra incastrata, creando un ritmo monotono che non si ferma, come un suono che si ripete all'infinito senza mai arrivare a una fine. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Corot Pseudo' Cerca Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Un disco rotto nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Corot Pseudo

In presenza della definizione "Un disco rotto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Corot Pseudo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un disco rotto

Un disco rotto Risposta: COROT PSEUDO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 5-6

5-6 Schema utile: C____ ______

C____ ______ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 11 lettere della soluzione

C Como O Otranto R Roma O Otranto T Torino P Padova S Savona E Empoli U Udine D Domodossola O Otranto

La soluzione 'Corot Pseudo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un disco rotto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.