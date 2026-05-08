Rotto danneggiato

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Rotto danneggiato' è 'Guasto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUASTO

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Perché la soluzione è Guasto? Quando qualcosa si trova in uno stato di rotto o danneggiato, si può dire che è guasto. Questo stato indica che l'oggetto o il dispositivo non funziona correttamente a causa di un danno o di un difetto. La condizione di guasto può riguardare apparecchiature elettroniche, elettrodomestici o parti di un veicolo, e spesso richiede riparazioni o sostituzioni. La presenza di un guasto compromette l'uso normale e può causare disagi o malfunzionamenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rotto danneggiato". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Rotto danneggiato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Guasto

La definizione "Rotto danneggiato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rotto danneggiato" conferma che la soluzione 'Guasto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Guasto

G Genova U Udine A Ancona S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rotto danneggiato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Guasto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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