La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Più dolce del prodotto delle api' è 'Smielato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SMIELATO

Curiosità e Significato di Smielato

Hai risolto il cruciverba con Smielato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Smielato.

Perché la soluzione è Smielato? Smielato significa dolce come il miele, un termine usato per descrivere qualcosa molto zuccherino o affettuoso. Deriva dal latino mel, che indica proprio il miele, e richiama la sensazione di dolcezza intensa e naturale. È perfetto per descrivere un sapore, un carattere o un gesto particolarmente affettuoso e tenero, rendendo l’idea di una dolcezza superiore a quella delle api.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dolce prodotto delle apiLe api più attiveUn dolce per più personeQuando è passita è più dolcePassita è più dolce

Come si scrive la soluzione Smielato

Se "Più dolce del prodotto delle api" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

M Milano

I Imola

E Empoli

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

