La Soluzione ♚ Un dolce per più persone

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TORTA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Un dolce per piu persone: Nuovi design. poco dopo l'assunzione di dolce, gabbana fu arruolato per il servizio civile di 18 mesi presso un istituto di malati mentali, ma dopo il... Torta è un termine generico utilizzato in italiano e in altre lingue dell'Europa meridionale per riferirsi a un dolce normalmente cotto in forno e generalmente di forma rotonda e piatta (ma anche a ciambella, a mattonella o a cupola), a volte da consumare in occasione di ricorrenze ed eventi particolari. Il lemma "torta" viene anche applicato a preparazioni salate che prevedono un involucro di pasta e un ripieno.

