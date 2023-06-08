Quando è passita è più dolce
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Quando è passita è più dolce' è 'Uva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: UVA
Come completare la definizione
- Definizione: Quando è passita è più dolce
- Risposta: UVA
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: U__
- Inizia con: U
- Finisce con: A
Definizione: "Quando è passita è più dolce". Risposta: UVA. Lunghezza: 3 lettere. Schema utile: U__.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quando è passita è più dolce". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
La risposta alla definizione 'Quando è passita è più dolce'
In presenza della definizione "Quando è passita è più dolce", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quando è passita è più dolce" conferma che la soluzione 'Uva' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Schemi utili per Uva
- Schema parole: 3
- La soluzione inizia con U
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: U__
- Schema finale: UVA
Le 3 lettere della soluzione Uva
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quando è passita è più dolce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Uva' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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