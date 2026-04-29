Si dice lo sia un prodotto avariato

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si dice lo sia un prodotto avariato' è 'Andato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANDATO

Perché la soluzione è Andato? Quando un prodotto viene considerato avariato, si dice che sia andato. Questo termine indica che qualcosa ha subito un deterioramento tale da renderlo inadatto al consumo o all’uso, spesso a causa di processi naturali o di contaminazioni. La parola si collega strettamente alla condizione di perdita di freschezza, qualità o sicurezza di un alimento o di un oggetto, e segnala che non è più in condizioni ottimali. La sua applicazione è comune nel contesto alimentare e sanitario.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dice lo sia un prodotto avariato". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Si dice lo sia un prodotto avariato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Andato

Per risolvere la definizione "Si dice lo sia un prodotto avariato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dice lo sia un prodotto avariato" conferma che la soluzione 'Andato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Andato

A Ancona N Napoli D Domodossola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dice lo sia un prodotto avariato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Andato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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