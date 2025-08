Città medievale nel centro della Spagna nei cruciverba: la soluzione è Toledo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Città medievale nel centro della Spagna' è 'Toledo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOLEDO

Curiosità e Significato di Toledo

Approfondisci la parola di 6 lettere Toledo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Toledo? Toledo è una affascinante città medievale situata nel cuore della Spagna, famosa per il suo centro storico ricco di storia e arte. Nota come la città delle tre culture per aver ospitato musulmani, cristiani ed ebrei, conserva un patrimonio unico di monumenti, strade antiche e tradizioni secolari, rendendola un vero tesoro da scoprire nel panorama spagnolo.

Come si scrive la soluzione Toledo

Se "Città medievale nel centro della Spagna" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

