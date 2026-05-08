Importante centro etrusco presso Viterbo

Home / Soluzioni Cruciverba / Importante centro etrusco presso Viterbo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Importante centro etrusco presso Viterbo' è 'Vulci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VULCI

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Vulci? Vulci era un importante centro etrusco situato nelle vicinanze di Viterbo, noto sin dall'antichità per la sua rilevanza culturale e commerciale. Questo sito archeologico testimonia la grandezza della civiltà etrusca, con resti di mura, tombe e templi che evidenziano il suo ruolo strategico e politico nella regione. La scoperta di numerosi reperti ha permesso di ricostruire aspetti della vita quotidiana degli etruschi e di comprendere meglio il loro sviluppo storico. Vulci resta un simbolo fondamentale dell'eredità etrusca in Italia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Importante centro etrusco presso Viterbo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Importante centro etrusco presso Viterbo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Vulci

In presenza della definizione "Importante centro etrusco presso Viterbo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Importante centro etrusco presso Viterbo" conferma che la soluzione 'Vulci' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Vulci

V Venezia U Udine L Livorno C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Importante centro etrusco presso Viterbo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vulci' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Antica città etrusca a nord di Montalto di CastroIl centro presso Viterbo con la Rocca dei BorgiaImportante centro australianoL importante nodo ferroviario tra Viterbo e TerniCittà piemontese importante centro dell oreficeriaImportante centro tra Verona e Mantova