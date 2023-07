Quella pedonale è in centro città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella pedonale è in centro città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ISOLA

Significato/Curiosita : Quella pedonale e in centro citta

Atmosferico e di rendere più agevole la circolazione dei pedoni nelle aree a più alta densità commerciale. il termine "isola pedonale" o "area pedonale" è usato... Disambiguazione – "isole" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi isola (disambigua) o isole (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Quella pedonale è in centro città : quella; pedonale; centro; città; quella da matti è frequente; Negli aeroporti c è quella d imbarco; quella op sorse a metà del secolo scorso; Capacità citata spesso insieme a quella di volere; A quella fumogena possono ricorrere i militari; quella italiana di Russia avvenne nel 1941; Nelle città può esserci quella pedonale ; Quella pedonale è nel centro delle grandi città; IL Quella pedonale è in centro città; Quella pedonale è in centro; È spesso isola pedonale ; Passa per il centro della circonferenza; Un pedaggio per entrare nel centro città; Il centro di Merano; Assieparsi in centro ; Il centro di Rodi; Spicca al centro ; La città del Nordafrica con Piazza Tahrir; Grande città del sud della Francia; Effettuano continue corse in città ; città portuale della Bretagna; Il mercato delle città arabe; La città campana in cui nacque Pulcinella;

Cerca altre Definizioni