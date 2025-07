Regista premio Oscar per Salvate il soldato Ryan nei cruciverba: la soluzione è Spielberg

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Regista premio Oscar per Salvate il soldato Ryan' è 'Spielberg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPIELBERG

Curiosità e Significato di Spielberg

La parola Spielberg è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spielberg.

Perché la soluzione è Spielberg? Steven Spielberg è un regista statunitense famoso per aver diretto film iconici, tra cui Salvate il soldato Ryan. Premiato con numerosi Oscar, è considerato uno dei più grandi maestri del cinema contemporaneo. La sua creatività ha rivoluzionato il modo di raccontare storie sul grande schermo, lasciando un’impronta indelebile nel mondo del cinema. La sua influenza si percepisce ancora oggi in molte produzioni cinematografiche.

Come si scrive la soluzione Spielberg

Hai davanti la definizione "Regista premio Oscar per Salvate il soldato Ryan" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

I Imola

E Empoli

L Livorno

B Bologna

E Empoli

R Roma

G Genova

