Rappresenta l inizio di molte cotture nei cruciverba: la soluzione è Soffritto

Home / Soluzioni Cruciverba / Rappresenta l inizio di molte cotture

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Rappresenta l inizio di molte cotture' è 'Soffritto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOFFRITTO

Curiosità e Significato di Soffritto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Soffritto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Soffritto? Il soffritto è una preparazione di base molto usata in cucina, composta generalmente da cipolla, sedano e carota tritati e soffritti in olio o burro. È il punto di partenza di molte ricette, poiché sprigiona aromi che arricchiscono e insaporiscono i piatti fin dall'inizio. Senza il soffritto, molte cotture non avrebbero quel gusto profondo e caratteristico che le rende uniche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quella al trono rappresenta un inizioHa inizio subito dopo la partenzaDanno inizio alla crisi di governoInizio di fraseLe torri di molte chiese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Soffritto

La definizione "Rappresenta l inizio di molte cotture" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

F Firenze

F Firenze

R Roma

I Imola

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C E I L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CILEA" CILEA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.