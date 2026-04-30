Lo sono molte cattedrali francesi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono molte cattedrali francesi' è 'Gotiche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOTICHE

Perché la soluzione è Gotiche? Le cattedrali francesi che si distinguono per il loro stile architettonico sono considerate tra le più affascinanti del periodo medievale. Questo stile, caratterizzato da grandi vetrate, archi a ogiva e strutture imponenti, si sviluppò nel XII secolo e si diffuse rapidamente in tutta la regione. Le strutture gotiche riuscirono a combinare funzionalità e bellezza, creando ambienti spirituali di grande suggestione. La testimonianza di questa architettura rimane ancora oggi visibile in molte città francesi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono molte cattedrali francesi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lo sono molte cattedrali francesi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gotiche

Se la definizione "Lo sono molte cattedrali francesi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono molte cattedrali francesi" conferma che la soluzione 'Gotiche' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gotiche

G Genova O Otranto T Torino I Imola C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono molte cattedrali francesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gotiche' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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