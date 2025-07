Modificare i dettagli di una nuova legge nei cruciverba: la soluzione è Emendare

Home / Soluzioni Cruciverba / Modificare i dettagli di una nuova legge

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Modificare i dettagli di una nuova legge' è 'Emendare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMENDARE

Curiosità e Significato di Emendare

Non fermarti alla soluzione! Conosci Emendare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Emendare.

Perché la soluzione è Emendare? Emendare significa apportare modifiche o correzioni a un testo scritto, come una legge, per migliorarne o aggiornarne i contenuti. È l'atto di correggere errori o aggiungere dettagli, rendendo il documento più preciso e adeguato alle nuove esigenze. In ambito legislativo, emendare è fondamentale per adattare le norme alla realtà in evoluzione, assicurando che siano sempre aggiornate e funzionanti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il rendere effettiva una nuova leggeCreano una nuova famigliaNuova : è in OceaniaAtto contro la leggeNon si fanno scrupolo di infrangere la legge

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Emendare

Hai trovato la definizione "Modificare i dettagli di una nuova legge" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

M Milano

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E O P C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PECORE" PECORE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.