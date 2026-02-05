I dettagli tecnici che accompagnano un contratto di costruzione

SOLUZIONE: SPECIFICHE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I dettagli tecnici che accompagnano un contratto di costruzione" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I dettagli tecnici che accompagnano un contratto di costruzione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Specifiche? Le specifiche sono le indicazioni dettagliate che accompagnano un accordo di costruzione, fornendo informazioni precise sui materiali, le modalità di realizzazione e le caratteristiche richieste. Servono a garantire che il progetto venga eseguito secondo le aspettative e gli standard stabiliti, facilitando la comunicazione tra tutte le parti coinvolte. La loro importanza risiede nel definire con chiarezza le norme tecniche da seguire durante i lavori.

Per risolvere la definizione "I dettagli tecnici che accompagnano un contratto di costruzione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I dettagli tecnici che accompagnano un contratto di costruzione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Specifiche:

S Savona P Padova E Empoli C Como I Imola F Firenze I Imola C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I dettagli tecnici che accompagnano un contratto di costruzione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

