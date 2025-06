Il rendere effettiva una nuova legge nei cruciverba: la soluzione è Emanare

Home / Soluzioni Cruciverba / Il rendere effettiva una nuova legge

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il rendere effettiva una nuova legge' è 'Emanare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMANARE

Curiosità e Significato di Emanare

La soluzione Emanare di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Emanare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Emanare? Il termine emanare significa dare ufficialmente vita o attuare una legge, un decreto o un documento. È l'atto con cui un'autorità, come il governo o il presidente, rende valida e applicabile una norma appena approvata. In sostanza, si tratta di far sì che una legge diventi effettivamente operativa e vigente. Quindi, quando si dice emanare una legge, si indica il processo di pubblicazione e attuazione formale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pubblicare un decreto leggePromulgarePubblicare una normaCreano una nuova famigliaNuova : è in OceaniaAtto contro la legge

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Emanare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il rendere effettiva una nuova legge", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

M Milano

A Ancona

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P O I T A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIATTO" PIATTO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.