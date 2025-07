Largo tratto di territorio nei cruciverba: la soluzione è Plaga

PLAGA

Curiosità e Significato di Plaga

Vuoi sapere di più su Plaga? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Plaga.

Perché la soluzione è Plaga? Plaga indica un ampio tratto di territorio o un'area estesa e spesso poco popolata, tipicamente a causa di condizioni naturali o agricole. È una parola che richiama distese di terra aperta, come grandi campi o zone rurali. Questa espressione è usata soprattutto in ambito geografico e storico per descrivere regioni di vasta estensione. Conoscere il suo significato aiuta a comprendere meglio testi e contesti legati alla geografia.

Come si scrive la soluzione Plaga

Non riesci a risolvere la definizione "Largo tratto di territorio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

L Livorno

A Ancona

G Genova

A Ancona

