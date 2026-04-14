Con quello sanitario si isola un territorio infetto

Home / Soluzioni Cruciverba / Con quello sanitario si isola un territorio infetto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Con quello sanitario si isola un territorio infetto' è 'Cordone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORDONE

Perché la soluzione è Cordone? Il cordone rappresenta una struttura anatomica che, in ambito medico, può svolgere un ruolo fondamentale nel delimitare e isolare un'area infetta all'interno del corpo. La sua presenza permette di circoscrivere un focolaio patologico, prevenendo la diffusione di infezioni o infezioni tra diverse parti dell'organismo. Questa funzione di isolamento garantisce un intervento più mirato e efficace nel trattamento dei problemi sanitari, facilitando le operazioni di cura e di prevenzione delle complicanze.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Con quello sanitario si isola un territorio infetto". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Con quello sanitario si isola un territorio infetto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cordone

Quando la definizione "Con quello sanitario si isola un territorio infetto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Con quello sanitario si isola un territorio infetto" conferma che la soluzione 'Cordone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cordone

C Como O Otranto R Roma D Domodossola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Con quello sanitario si isola un territorio infetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cordone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Provvedimento per evitare il contagioFila di poliziottiPuò essere ombelicale o umanitarioQuelle naturali si abbattono sul territorioQuello sanitario si paga in ospedale ingVi si trova il Fairy Pools dell isola di SkyeIl lago lombardo in cui si trova Monte IsolaPrecede Jima nel nome di un isola giapponese dove si svolse una storica battaglia