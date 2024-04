La Soluzione ♚ Quelle naturali si abbattono sul territorio

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Quelle naturali si abbattono sul territorio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CALAMITÀ

