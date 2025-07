Un arnese della cuoca nei cruciverba: la soluzione è Colino

COLINO

Curiosità e Significato di Colino

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Colino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Colino? Colino è uno strumento da cucina utilizzato per setacciare, filtrare o scolare alimenti come farine, zuccheri o liquidi. È un piccolo arnese molto pratico che aiuta a ottenere consistenze più leggere e omogenee nelle preparazioni culinarie. La sua maglia finissima permette di eliminare grumi o impurità, rendendo il cibo più raffinato e professionale. Insomma, un alleato indispensabile per ogni cuoca attenta.

Come si scrive la soluzione Colino

C Como

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C N R E A A Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARENZA" CARENZA

