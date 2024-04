La Soluzione ♚ Arnese dello sterratore La definizione e la soluzione di 4 lettere: Arnese dello sterratore. PALA - BADILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Arnese dello sterratore: Sostantivo Significato e Curiosità su pala ( approfondimento) f (pl.: pale) utensile dotato di un'estremità piatta e leggermente concava, adatta a raccogliere ed a smuovere piccole porzioni di terra o di altri materiali, e a scavare nel terreno per scavare è meglio usare la pala elemento appiattito in grado di intercettare il moto di un fluido (acqua, aria) imprimendo o ricevendo da esso stesso una spinta pala di un remo

pala di un mulino (aeronautica) (meccanica) parte finale di un'elica (arte) (pittura) tavola, solitamente di legno, dipinta e raffigurante immagini della vita dei santi o delle Sacre Scritture, posta nelle chiese dietro all'altare Voce verbale pala terza persona singolare dell'indicativo presente di palare seconda persona singolare dell'imperativo presente di palare Sillabazione pà | la Pronuncia IPA: /'pala/ Etimologia / Derivazione dal latino pala Sinonimi badile, vanga

(pittura) dipinto, polittico, trittico

dipinto, polittico, trittico (d'altare) ancona, tavola

(pittura) dipinto, polittico, trittico (d'altare) ancona, tavola (tavola dipinta) pala d'altare Parole derivate palata Altre Definizioni con pala; arnese; sterratore; Strozzi: lo si visita a Firenze; Veicolo da cantieri edili; Lavora dopo la nevicata; Un arnese dotato di ganasce; Arnese per lo sterro; Un arnese usato dal parrucchiere;

