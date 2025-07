Un arnese usato dalla cuoca nei cruciverba: la soluzione è Colo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un arnese usato dalla cuoca' è 'Colo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Colo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Colo? Colo è un termine colloquiale usato in alcune regioni italiane per indicare un arnese o uno strumento usato dalla cuoca, come un mestolo o un utensile. È un modo informale e dialettale per riferirsi a qualcosa che aiuta nella preparazione dei piatti. In questo caso, si tratta di un modo giocoso per indicare un oggetto tipico della cucina tradizionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L arnese usato per buttare giù muri e paretiUn arnese a lama ricurva usato dal giardiniereUn arnese usato dal parrucchiereUn arnese bucherellato della cuocaArnese usato per cucire il cuoio

Scopri definizioni su "SPACCIATO" SPACCIATO

