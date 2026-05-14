Un arnese del mastro carraio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un arnese del mastro carraio' è 'Ascia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASCIA

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Perché la soluzione è Ascia? L’ascia è uno strumento utilizzato dai maestri carrai per lavorare il legno, fondamentale nelle loro attività quotidiane. Con questa lama robusta e affilata, i carrai modellano e tagliano i materiali necessari per creare o riparare parti di veicoli o strutture di legno. La sua costruzione permette di esercitare forza e precisione durante il lavoro, rendendo possibile la realizzazione di pezzi complessi. L’ascia rappresenta quindi un attrezzo essenziale nel mestiere del carraio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un arnese del mastro carraio". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un arnese del mastro carraio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ascia

In presenza della definizione "Un arnese del mastro carraio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un arnese del mastro carraio" conferma che la soluzione 'Ascia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ascia

A Ancona S Savona C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un arnese del mastro carraio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ascia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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