Arnese per tracciare perpendicolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arnese per tracciare perpendicolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIGA A T

Struttura interna adoperata anche nella pianificazione delle città: strade perpendicolari tra loro (chiamate cardo e decumano) che formavano un reticolato di... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi riga (disambigua). riga (in lettone riga) è la capitale della lettonia. situata sul mar baltico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Arnese per tracciare perpendicolari : arnese; tracciare; perpendicolari; arnese del friggitore; arnese tagliente; arnese del filatelico; Un arnese dell accordatore; arnese simile all arcolaio; tracciare parole su carta con matita o penna; Rintracciare , scoprire; Si può tracciare sotto una parola; Rintracciare , trovare; Quello di massa viene usato per tracciare un identikit; Arnese per perpendicolari ; I lati perpendicolari dei triangoli rettangoli;

