MICROSPIA

Curiosità e Significato di Microspia

Approfondisci la parola di 9 lettere Microspia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Microspia? Microsipia è il termine che indica una piccola cimice o spia nascosta all’interno di un telefono, utilizzata per intercettare conversazioni o monitorare attività senza che l’utente se ne accorga. È come una microcamera o microfono inserito segretamente per spiare. Questi dispositivi invisibili rappresentano una forma di sorveglianza clandestina, sollevando importanti questioni sulla privacy e la sicurezza personale.

Come si scrive la soluzione Microspia

Hai davanti la definizione "Una cimice messa nel telefono" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

I Imola

C Como

R Roma

O Otranto

S Savona

P Padova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R R O F E E D F R A D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RAFFREDDORE" RAFFREDDORE

