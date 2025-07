Il più elevato altopiano terrestre nei cruciverba: la soluzione è Tibet

TIBET

Curiosità e Significato di Tibet

Perché la soluzione è Tibet? Il Tibet è una regione situata sull'altopiano più elevato del mondo, noto come l'altopiano tibetano o Tibet Platea. Con un'altitudine media di circa 4.500 metri, questa vasta area si estende tra le montagne più alte della Terra, come l'Himalaya. La sua posizione e altitudine unica ne fanno il punto più elevato del pianeta, un luogo affascinante e ricco di cultura e spiritualità.

Come si scrive la soluzione Tibet

T Torino

I Imola

B Bologna

E Empoli

T Torino

