Esteso altopiano tra l Afghanistan e la Cina

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Esteso altopiano tra l Afghanistan e la Cina' è 'Pamir'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAMIR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Esteso altopiano tra l Afghanistan e la Cina" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esteso altopiano tra l Afghanistan e la Cina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Pamir? Il Pamir è un vasto altopiano situato tra l'Afghanistan e la Cina, caratterizzato da un territorio montuoso e remoto. Questa regione si distingue per la sua altitudine elevata e il paesaggio aspro, che ospita alcune delle cime più alte del mondo. La sua posizione strategica l'ha resa un crocevia storico di rotte commerciali e culturali tra l'Asia centrale e orientale. Il Pamir rappresenta un esempio di territorio montano di grande importanza naturale e geografica.

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Esteso altopiano tra l Afghanistan e la Cina nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pamir

Questa pagina è dedicata alla definizione "Esteso altopiano tra l Afghanistan e la Cina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esteso altopiano tra l Afghanistan e la Cina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pamir:

P Padova A Ancona M Milano I Imola R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esteso altopiano tra l Afghanistan e la Cina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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