È terrestre quello delle tv

Home / Soluzioni Cruciverba / È terrestre quello delle tv

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È terrestre quello delle tv' è 'Digitale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIGITALE

Perché la soluzione è Digitale? La tecnologia digitale si riferisce a un sistema di trasmissione e ricezione di segnali tramite numeri binari, consentendo una qualità superiore rispetto alle tecnologie analogiche. Quando si parla di voce digitale, si indica un metodo di comunicazione in cui i suoni vengono convertiti in dati digitali, migliorando chiarezza e affidabilità. Questo tipo di segnale è utilizzato anche nelle trasmissioni televisive terrestri, offrendo immagini e audio di alta qualità. La diffusione del digitale ha rivoluzionato il modo di comunicare e di fruire dei contenuti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È terrestre quello delle tv". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È terrestre quello delle tv nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Digitale

Quando la definizione "È terrestre quello delle tv" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È terrestre quello delle tv" conferma che la soluzione 'Digitale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Digitale

D Domodossola I Imola G Genova I Imola T Torino A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È terrestre quello delle tv" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Digitale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il suo sviluppo ha permesso la rappresentazione dei mondi in tre dimensioniIl sistema di registrazione opposto all analogicoAutentica i documenti sul computerSistema tv soppiantato dal digitale terrestre siglaLa Venier in TVQuelli della cripta erano una serie TV horrorSottile in TvSistema di trasmissione TV