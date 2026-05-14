Linee che uniscono i punti della superficie terrestre

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Linee che uniscono i punti della superficie terrestre' è 'Isogone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISOGONE

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Perché la soluzione è Isogone? Un'isogone è una linea che collega punti sulla superficie terrestre con lo stesso livello di altezza o di caratteristiche geografiche simili. Queste linee sono fondamentali per rappresentare le variazioni altimetriche o di altre proprietà naturali, facilitando l'analisi e la comprensione del paesaggio. Attraverso le isogone si può interpretare la distribuzione delle caratteristiche naturali di un'area e capire meglio la sua conformazione geografica. La loro presenza aiuta a delineare i confini delle zone di interesse.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Linee che uniscono i punti della superficie terrestre". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Linee che uniscono i punti della superficie terrestre nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Isogone

Quando la definizione "Linee che uniscono i punti della superficie terrestre" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Linee che uniscono i punti della superficie terrestre" conferma che la soluzione 'Isogone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Isogone

I Imola S Savona O Otranto G Genova O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Linee che uniscono i punti della superficie terrestre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Isogone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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