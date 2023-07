Quello marino è più lungo di quello terrestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello marino è più lungo di quello terrestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MIGLIO

Significato/Curiosita : Quello marino e piu lungo di quello terrestre

Alcuni campioni delle rocce più antiche, è risultata compresa tra 4,29 e 4,56 miliardi di anni. l'asse di rotazione terrestre è inclinato rispetto alla perpendicolare... Il miglio nautico o, più precisamente, il miglio nautico internazionale (chiamato anche miglio marino e abbreviato con il simbolo m, nm, o, meno frequentemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Quello marino è più lungo di quello terrestre : quello; marino; lungo; quello; terrestre; quello degli USA con capitale Des Moines; quello italiano è tra i più alti al mondo; I bolscevichi presero quello d Inverno nel 1917; quello di Roberto Baggio era Divin; C è quello symbol e quello su facebook ing; Biblico mostro marino ; Il monte su cui sorge San marino ; Mammifero marino bianco e nero; È detta anche leone marino ; Il dio marino padre di cinquanta Ninfe; Un lungo lancio nel calcio; Maneggiata rivoltata a lungo ; Che si snoda lungo la costa marina; lungo viaggio via mare; La Franca che recitò a lungo con il marito Dario Fo; quello degli USA con capitale Des Moines; quello italiano è tra i più alti al mondo; I bolscevichi presero quello d Inverno nel 1917; quello di Roberto Baggio era Divin; C è quello symbol e quello su facebook ing; Il paradiso terrestre ; È un importante componente dell atmosfera terrestre ; Freddo parallelo terrestre ; Ciò che studia è oltre l atmosfera terrestre ; Venne scacciata dal Paradiso terrestre ;

Cerca altre Definizioni