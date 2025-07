Uno strumento di misura per fenomeni ottici nei cruciverba: la soluzione è Polarimetro

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno strumento di misura per fenomeni ottici

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Uno strumento di misura per fenomeni ottici' è 'Polarimetro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLARIMETRO

Curiosità e Significato di Polarimetro

Vuoi sapere di più su Polarimetro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Polarimetro.

Perché la soluzione è Polarimetro? Il polarimetro è uno strumento utilizzato per analizzare la polarizzazione della luce, cioè come le onde luminose vibrano in diverse direzioni. Viene impiegato in campi come la fisica, la chimica e la biologia per studiare materiali e sostanze ottiche. Questo dispositivo permette di misurare con precisione le proprietà della luce polarizzata, offrendo informazioni preziose sulla struttura delle superfici o delle sostanze analizzate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Messo a punto come uno strumento di misuraStrumento che misura la sensibilità di uno dei sensiStrumento che misura i fumi emessi dai motori dieselStrumento che misura ridotti intervalli di tempoL ottico che misura la vista

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Polarimetro

Hai trovato la definizione "Uno strumento di misura per fenomeni ottici" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E S I M E S I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MESSINESI" MESSINESI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.