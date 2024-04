La Soluzione ♚ Strumento che misura la sensibilità di uno dei sensi

La definizione e la soluzione di 12 lettere: Strumento che misura la sensibilità di uno dei sensi. OLFATTOMETRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su strumento che misura la sensibilita di uno dei sensi: L'odore è la proprietà di una sostanza, o meglio, di una miscela di sostanze, dipendente dalla loro concentrazione, capace di attivare il senso dell'olfatto e tale da innescare la sensazione di odore (Brennan, 1993; Devo et al., 1990; Bretoni et al., 1993). L'odore è un parametro che non può essere misurato fisicamente, come la lunghezza d'onda per la vista o la frequenza dell'oscillazione di pressione per l'udito, né tanto meno chimicamente in quanto non è una caratteristica intrinseca della molecola. Esso riflette solamente la proprietà di una certa sostanza, o meglio, rappresenta la sensazione che la sostanza provoca dopo che è stata interpretata dal sistema olfattivo dell'uomo. L'impossibilità di misurare fisicamente e chimicamente l'odore, la complessità degli odoranti, la vasta gamma di sostanze potenzialmente odorifere, la soggettività fisica e psichica della percezione di un odore, i fattori ambientali, uniti alla complessità del sistema olfattivo, rappresentano una serie di ostacoli che rendono la caratterizzazione degli odori e il controllo dell'inquinamento olfattivo particolarmente complessi (Zarra, 2007; Zarra et al., 2007a; Dalton, 2002). Un ruolo determinante nella valutazione dell'entità del disturbo derivante dai cattivi odori è svolto dall'opinione pubblica, spesso portata ad associare emissioni sgradevoli o maleodoranti a qualunque installazione industriale o sanitaria (Bertoni et al., 1993; Stuetz et al., 2001; Van Harreveld, 2002; Zarra, 2007). Infatti, sebbene agli odori molesti non sono generalmente associabili effetti sulla salute umana, essi rappresentano causa di indubbio e persistente fastidio per la popolazione residente, diventando elemento di conflitto sia nel caso di impianti esistenti, che nella scelta di nuove localizzazioni (Zarra, 2007; Zarra et al., 2007b; Zarra et al., 2008d). In particolare, considerando la depurazione delle acque reflue si osserva che la qualità finale dell'effluente non è l'unico parametro di giudizio per la verifica dell'efficacia di funzionamento dell'impianto di depurazione. In questa prospettiva vengono ad assumere un'importanza crescente gli impatti dovuti all'estetica delle opere e al loro inserimento nel paesaggio, al rumore prodotto, al traffico ma principalmente all'emissione di odori sgradevoli (Zarra et al., 2008b; Zarra et al.2008d; Zarra et al., 2008f). In questi ultimi anni l'interesse del mondo tecnico e scientifico su queste tematiche è cresciuto sempre più, grazie alla maggiore attenzione rivolta alla tutela dell'ambiente e alla salute umana, ma anche e soprattutto a causa della maggiore presenza d'impianti in zone urbanizzate (Zarra, 2007). È stata quindi da tempo avvertita la necessità di monitorare la qualità dell'aria in relazione ai livelli ambientali di odore. Tuttavia, la particolare e complessa natura delle sostanze responsabili dell'impatto odoroso, la loro variabilità nel tempo ed in riferimento alle condizioni meteoclimatiche e la soggettività della percezione olfattiva, sono fattori che ne ritardano la regolamentazione (Bertoni et al., 1993; Park et al., 2001; Reiser et al., 2007).

