Lo si deve fare in bici nei cruciverba: la soluzione è Pedalare

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo si deve fare in bici

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo si deve fare in bici' è 'Pedalare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PEDALARE

Curiosità e Significato di Pedalare

La parola Pedalare è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pedalare.

Perché la soluzione è Pedalare? Pedalare significa muoversi in bicicletta spingendo sui pedali. È un termine che richiama l'azione di mettere in moto la bici per spostarsi, fare esercizio o anche divertirsi. Usato spesso in modo figurato, indica anche il mettere impegno e costanza in un'attività. Quindi, quando si dice lo si deve fare in bici, si intende semplicemente pedalare per raggiungere una destinazione o godersi il viaggio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo si scioglie per fare il brodoLo si può fare col tempo e con le paroleSi deve fare il giorno di un intervento chirurgicoSi deve riconoscere a chi lo haLo è chi si dà da fare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pedalare

Hai davanti la definizione "Lo si deve fare in bici" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L R E M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MERLA" MERLA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.