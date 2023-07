Lo si può fare col tempo e con le parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si può fare col tempo e con le parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCANDIRE

Significato/Curiosita : Lo si puo fare col tempo e con le parole

Dato che la velocità è uguale allo spazio percorso diviso l'intervallo di tempo impiegato a percorrere quello spazio, si può fare un'inferenza implicita... Diversi da scandire). quindi, quando si acquisisce un'immagine mediante scanner, la si scandisce. l'accademia della crusca, oltre a scandire, ha riportato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

