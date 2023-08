Si deve fare il giorno di un intervento chirurgico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si deve fare il giorno di un intervento chirurgico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIGIUNARE

Significato/Curiosita : Si deve fare il giorno di un intervento chirurgico

Dignità. anita desai, digiunare, divorare, traduzione di anna nadotti, einaudi, 2001, p. 216, isbn 88-06-15745-0. (en) digiunare, divorare, su enciclopedia...

