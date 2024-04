La Soluzione ♚ Lo è chi si dà da fare La definizione e la soluzione di 11 lettere: Lo è chi si dà da fare. INDUSTRIOSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo e chi si da da fare: Gangi (Ganci in siciliano) è un comune italiano di 6 183 abitanti della città metropolitana di Palermo in Sicilia. Aggettivo Significato e Curiosità su: Gangi (Ganci in siciliano) è un comune italiano di 6 183 abitanti della città metropolitana di Palermo in Sicilia. industrioso m sing che si dà da fare Sillabazione in | du | strió | so Pronuncia IPA: /indus'trjoso/, /indus'trjozo/ Etimologia / Derivazione deriva dal latino tardo industriosus, a sua volta derivazione di industria cioè "attività, operosità" Sinonimi laborioso, capace, ingegnoso

intraprendente, operoso

efficiente, attivo, abile (letterario) , industre Contrari indolente, apatico, pigro, svogliato, inetto

La risposta a Lo è chi si dà da fare

INDUSTRIOSO

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Lo è chi si dà da fare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.