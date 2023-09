Si deve riconoscere a chi lo ha - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si deve riconoscere a chi lo ha. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MERITO

Significato/Curiosità : Si deve riconoscere a chi lo ha

Il "merito" è un concetto fondamentale che si riferisce al riconoscimento e alla ricompensa delle capacità , delle abilità , del lavoro duro e dei risultati ottenuti da un individuo. In un contesto sociale e professionale, il merito implica che le opportunità , le promozioni e le ricompense vengano assegnate in base alle qualità personali e alle prestazioni di una persona, anziché a fattori come la nascita, la fortuna o le connessioni. Il riconoscimento del merito è importante in una società giusta ed equa, in quanto premia il talento e l'impegno, incoraggia la competizione leale e stimola il progresso. Promuove una cultura di responsabilità individuale e offre incentivi per il perseguimento dell'eccellenza in vari campi, dalla scienza alla cultura, dall'istruzione al lavoro. Il merito sottolinea l'importanza della giustizia e dell'uguaglianza delle opportunità , contribuendo a costruire società più inclusive e orientate al successo basato sul merito.

