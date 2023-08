Lo si scioglie per fare il brodo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si scioglie per fare il brodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DADO

Significato/Curiosita : Lo si scioglie per fare il brodo

fare anche loro delle richieste al mago di oz, ovvero un cervello per lo spaventapasseri, un cuore per il taglialegna di latta e il coraggio per il leone... I dadi (dal latino datum, che indica il gesto del lancio del dado) sono piccoli oggetti di varie forme, la quale la più conosciuta è quella cubica, utilizzati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

