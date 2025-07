Si getta in mare all arrivo nei cruciverba: la soluzione è Ancora

ANCORA

Curiosità e Significato di Ancora

Perché la soluzione è Ancora? Ancora è un termine che indica sia un supporto di ancoraggio per imbarcazioni, sia un avverbio che significa continuamente o di nuovo. Nel contesto marittimo, si usa per fermare una nave in un punto preciso, mentre in senso più ampio esprime il desiderio di mantenere qualcosa nel tempo. In parole semplici, rappresenta la costanza e il punto fermo, anche nelle sfide della vita.

Come si scrive la soluzione Ancora

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

R Roma

A Ancona

