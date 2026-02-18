I lombardi all arrivo della Mille Miglia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I lombardi all arrivo della Mille Miglia' è 'Bresciani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRESCIANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I lombardi all arrivo della Mille Miglia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I lombardi all arrivo della Mille Miglia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Bresciani? I bresciani, popolazione originaria di Brescia e delle zone circostanti, sono conosciuti per il loro forte senso di appartenenza e tradizione. Quando arrivò la celebre corsa automobilistica della Mille Miglia, molti di loro si sentirono particolarmente coinvolti, mostrando entusiasmo e orgoglio per questa manifestazione che attraversava la loro terra. La presenza dei residenti durante l’evento contribuì a creare un’atmosfera di festa e di condivisione, testimoniando il legame tra la città e la passione per le corse. La loro partecipazione rimane un ricordo importante di quell’epoca.

La definizione "I lombardi all arrivo della Mille Miglia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I lombardi all arrivo della Mille Miglia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Bresciani:

B Bologna R Roma E Empoli S Savona C Como I Imola A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I lombardi all arrivo della Mille Miglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

