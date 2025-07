L inizio di inverno ed estate nei cruciverba: la soluzione è Solstizio

SOLSTIZIO

Curiosità e Significato di Solstizio

Perché la soluzione è Solstizio? Il solstizio segna l'inizio delle stagioni più estreme dell'anno: inverno e estate. È il momento in cui il Sole raggiunge la massima o minima declinazione rispetto all'equatore celeste, determinando giornate più lunghe o più corte. Questo evento astronomico ha sempre avuto un grande significato culturale e religioso, segnando i cambi di stagione e influenzando il nostro modo di vivere e celebrare il ciclo della natura.

Come si scrive la soluzione Solstizio

S Savona

O Otranto

L Livorno

S Savona

T Torino

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

