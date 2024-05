La Soluzione ♚ Dà inizio all estate La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SOLSTIZIO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Dà inizio all estate. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Da inizio all estate: Citazioni riguardanti l'estate wikizionario contiene il lemma di dizionario «estate» wikimedia commons contiene immagini o altri file su estate (en) summer, su... Il solstizio (in latino solstitium, composto da sol-, “sole” e -sistere, “fermarsi”) è, in astronomia, il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, il punto di declinazione massima o minima. Il fenomeno è dovuto all'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre rispetto all'eclittica; il valore di declinazione raggiunta coincide con l'angolo di inclinazione terrestre e varia con un periodo di 41 000 anni tra 22°6' e 24°30'. Attualmente l'angolo è di 23°26'10.5 in diminuzione. Nel corso di un anno il solstizio ricorre due volte: il Sole raggiunge il valore massimo di declinazione positiva nel mese di giugno ...

Altre Definizioni con solstizio; inizio; estate;