È più facile prenderlo in inverno che in estate

Home / Soluzioni Cruciverba / È più facile prenderlo in inverno che in estate

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È più facile prenderlo in inverno che in estate' è 'Malanno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALANNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È più facile prenderlo in inverno che in estate" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È più facile prenderlo in inverno che in estate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Malanno? Il malanno rappresenta un disturbo che si presenta più frequentemente durante i mesi più freddi, quando il corpo è più suscettibile a cambiamenti di temperatura e a virus stagionali. Durante l'inverno, le persone tendono a trascorrere più tempo in ambienti chiusi, favorendo la diffusione di infezioni, e il sistema immunitario può essere meno efficiente. La stagione calda, invece, spesso aiuta a mantenere il corpo più resistente, rendendo più difficile contrarre malanni. Per questo, in inverno, è più semplice ammalarsi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È più facile prenderlo in inverno che in estate nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Malanno

La soluzione associata alla definizione "È più facile prenderlo in inverno che in estate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È più facile prenderlo in inverno che in estate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Malanno:

M Milano A Ancona L Livorno A Ancona N Napoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È più facile prenderlo in inverno che in estate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un morbo di poco contoÈ meglio non buscarsi quello stagionaleUn fastidioso acciaccoÈ più facile prenderlo che guardarloSi sente più in estate che in invernoUna bottega che lavora più in estate che in invernoD inverno sono più lunghe che d estateSi fa sentire di più in estate