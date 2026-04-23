Lo si fa passare per sgombrare le strade in inverno

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo si fa passare per sgombrare le strade in inverno' è 'Spalaneve'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPALANEVE

Perché la soluzione è Spalaneve? Una spalanave è uno strumento utilizzato durante la stagione invernale per liberare le strade dalla neve accumulata, permettendo il passaggio di veicoli e pedoni. La sua funzione principale consiste nel rimuovere il manto nevoso che, se lasciato, potrebbe causare disagi o incidenti. La spalanave viene azionata spesso da operai specializzati o con mezzi meccanici, ed è considerata essenziale per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico in periodi di forte nevicata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo si fa passare per sgombrare le strade in inverno". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Lo si fa passare per sgombrare le strade in inverno nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Spalaneve

In presenza della definizione "Lo si fa passare per sgombrare le strade in inverno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo si fa passare per sgombrare le strade in inverno" conferma che la soluzione 'Spalaneve' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Spalaneve

S Savona P Padova A Ancona L Livorno A Ancona N Napoli E Empoli V Venezia E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo si fa passare per sgombrare le strade in inverno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spalaneve' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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