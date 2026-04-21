Fu tentato in Russia nell estate del 1991

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fu tentato in Russia nell estate del 1991' è 'Golpe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOLPE

Perché la soluzione è Golpe? Nel contesto storico del 1991, si fa riferimento a un evento di grande rilevanza avvenuto nell'estate di quell'anno, caratterizzato da un tentativo di rovesciamento del governo. Questo episodio si distingue per aver coinvolto figure di rilievo e aver avuto ripercussioni significative sulla stabilità politica del paese. La parola in questione rappresenta un gesto di forza che mira a prendere il controllo attraverso mezzi non democratici. La sua definizione si collega strettamente all'azione di chi tenta di sovvertire l'ordine costituito.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu tentato in Russia nell estate del 1991". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Fu tentato in Russia nell estate del 1991 nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Golpe

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Golpe

G Genova O Otranto L Livorno P Padova E Empoli

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Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Golpe' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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